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'ın Seul şubesine soruşturma açıldı

'ın Seul'deki şubesi hakkında, hisse senetlerini açığa sattığı şüphesiyle soruşturma açıldığı öğrenildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 16:22
Goldman Sachs'ın Seul şubesine soruşturma açıldı

ABD'li uluslararası yatırım bankası 'ın 'deki şubesi hakkında, hisse senetlerini açığa sattığı şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Mali Denetim Kurumundan (FSS) yapılan açıklamada, bankanın Seul'de faaliyet gösteren kolunun, geçen çarşamba toplam değeri 6 milyar won (5,6 milyon dolar) olan 1,3 milyon adet hisse senedi sattığı ancak hisselerin devir işleminin satıştan ancak 2 gün sonra yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

FSS uzmanları, devir işlemindeki gecikmenin hisse senetlerinin değer kaybından kar etmeyi amaçlayan bir açığa satış (short selling) girişimi olduğundan şüphelendiklerini kaydetti. Ancak uzmanlar bunun bir muhasebe kayıt hatasından da kaynaklanmış olabileceğine dikkat çekti.

Soruşturmanın 15 Haziran'a kadar devam edeceği, gerek görüldüğü takdirde ek süre verileceği belirtildi.

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Goldman Sachs'ın Seul şubesine soruşturma açıldı
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