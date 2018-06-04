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- işbirliği sona erdi

Giriş Tarihi: 4.6.2018
Google-Pentagon işbirliği sona erdi
Teknoloji devi , ABD Savunma Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü askeri yapay zeka projesini sürdürmeme kararı aldı. New York Times, Gizmodo, Buzzfeed gibi çeşitli Amerikan medya kuruluşlarının duyurduğu haberlere göre, Google yöneticilerinden Diane Greene, 2019 sonunda süresi biten 18 aylık anlaşmayı yenilememe kararı aldıklarını çalışanlara söyledi. Google, Pentagon'un "Maven" isimli askeri yapay zeka projesine destek oluyordu. Proje kapsamında kullanılan algoritmalar aracılığıyla insansız hava araçlarından alınan görüntülerdeki insanların kim olduğu teşhis edilebiliyor.
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Google-Pentagon işbirliği sona erdi
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