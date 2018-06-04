Google-Pentagon işbirliği sona erdi

Teknoloji devi Google
, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon
ile birlikte yürüttüğü askeri yapay zeka projesini sürdürmeme kararı aldı. New York Times, Gizmodo, Buzzfeed gibi çeşitli Amerikan medya kuruluşlarının duyurduğu haberlere göre, Google yöneticilerinden Diane Greene, 2019 sonunda süresi biten 18 aylık anlaşmayı yenilememe kararı aldıklarını çalışanlara söyledi. Google, Pentagon'un "Maven" isimli askeri yapay zeka projesine destek oluyordu. Proje kapsamında kullanılan algoritmalar aracılığıyla insansız hava araçlarından alınan görüntülerdeki insanların kim olduğu teşhis edilebiliyor.