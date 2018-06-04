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askerleri sınırında bir Filistinliyi şehit etti

askerlerinin, Şeridi'nin güneyinde sınırı geçmeye çalıştığı iddia edilen bir Filistinliyi vurarak şehit ettiği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 13:48
İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi şehit etti

askerlerinin, Şeridi'nin güneyinde sınırı geçmeye çalıştığı iddia edilen bir Filistinliyi vurarak şehit ettiği bildirildi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Han Yunus'un Huzaa beldesinin doğu sınırı yakınında sınırı geçmeye çalıştıkları iddia edilen bir grup Filistinli gence ateş açtı. Saldırıda bir şehit oldu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de yaptığı açıklamada, Gazze sınırında ellerinde balta taşıdığı öne sürülen iki Filistinlinin sınırı geçme teşebbüsünün engellendiğini ifade etti. Açıklamada, askerlerin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin öldüğü kaydedildi.

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İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi şehit etti
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