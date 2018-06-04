Kim, ordunun tepesindeki komutanları kovdu!

12 Haziran'da ABD Başkanı Donald Trump ile buluşmaya hazırlanan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ordu komutanlarından üçünün görevine son verdi. Koltuğu gidenler arasında Kuzey Kore Genelkurmay Başkanı Ri Myong Su dikkat çekiyor. General Ri, ülkenin bir önceki lideri Kim Jong-un'un babası Kim Jong Il'in sırdaşıydı.

BEYİN TAKIMINI DEĞİŞTİRDİ

Güney Kore haber ajansı Yonhap, Kim'in zirve öncesinde söz konusu hamleyi yaparak yakın çevresindeki beyin takımını değiştirdiğini bildiriyor. Dünya medyasında büyük ses getiren haber, istihbarat kaynaklarına dayandırıldı. Pyongyang yönetimi henüz üç generalin kovulup yerine yenilerinin getirildiğini resmen doğrulamış değil.

KIM ORDUYU GENÇLEŞTİRİYOR

Amerikan Washington Post gazetesi, gelişmenin doğrulanması halinde birbiriyle çelişen iki senaryonun gündeme geleceğini aktarıyor. Gazeteye göre ya Kim halihazırdaki alışılagelmiş ordu organizasyonunu değiştiriyor ya da yaşlıların yerine daha genç askerleri göreve getirerek ABD ve müttefikleriyle yaşanabilecek muhtemel tuhaflıkları aşmayı hedefliyor.

KORE YARIMADASINDA BAHAR HAVASI

2017'de yaptığı füze testleriyle dünyayı titreten Kim Jong-un, yılbaşından bu yana yeni bir sayfa açmış durumda. Kore Yarımadası'nda bahar havası estiren adımlar peş peşe geldi, Kim önce ilk yurt dışı ziyaretini Çin'e gerçekleştirdi. Ardından Güney Kore lideri Moon Jae-in ile iki tarihi randevuya imza attı, nükleer silahgeliştirmeyi durduracağını tüm dünyaya ilan etti.

Bir kez iptal edilen Trump-Kim zirvesi, tarafların yoğun çabasıyla yeniden rayına oturdu. Dünya şimdi tarihi görüşmeyi merakla bekliyor.