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Macron'un "sağ koluna" soruşturma

Fransa'da 'un "sağ kolu" olarak bilinen, Genel Sekreteri Alexis Kohler hakkında görevini kötüye kullanmak ve haksız kazanç elde etmek suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 15:33
Macron'un sağ koluna soruşturma

Fransa'da 'un "sağ kolu" olarak bilinen, Genel Sekreteri Alexis Kohler hakkında görevini kötüye kullanmak ve haksız kazanç elde etmek suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Ulusal Mali Savcılığı, Cumhurbaşkanı Macron'un sağ kolu olarak bilinen Kohler hakkında görevini kötüye kullanmak ve haksız kazanç elde etmek suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

ELYSEE SARAYI İDDİALARI YALANLADI

Kohler'in daha önce kamu görevlerinde yaptığı işlemlerin yasaya uygun olup olmadığının araştırıldığı belirtilen haberde, soruşturmanın yolsuzlukla mücadele eden "Anticor" adlı derneğin Kohler'i şikayet etmesi üzerine başlatıldığı ifade edildi. Haberde, Elysee Sarayı'nın Kohler hakkındaki suçlamaların "tamamen asılsız" ve "ciddi hatalar içerdiği" yönündeki açıklamasına da yer verildi.

Anticor derneğin avukatı Jean-Baptiste Soufron, Elysee'nin açıklaması üzerine basına yaptığı açıklamada, "Alexis Kohler'in haklı olduğunu göstermesi gerekiyor." diye konuştu.

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Macron'un "sağ koluna" soruşturma
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