"NATO'nun amacı Rusya'yı izole etmek değil"

Stoltenberg ile Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic, ikili görüşmelerinin ardından Brüksel'deki NATO karargahında basına açıklamalarda bulundu.

Karadağ'ın NATO'ya üyeliğinin üzerinden tam bir yıl geçtiğini hatırlatan Stoltenberg, ittifakın yeni üyesinin Batı Balkanlar'da ve Avro-Atlantik bölgesinde istikrara katkı sağladığını kaydetti.

Stoltenberg, üyeliğin hem NATO'ya hem de Karadağ'a önemli katkı sağladığını ifade etti. Karadağ'ın NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) ve Afganistan'daki misyona katkı sağlayarak destek olduğunu dile getiren Stoltenberg, aynı şekilde NATO'nun da Karadağ'ın hava sahasını koruyarak ülkenin güvenliğini destekleyeceğini söyledi.

"AMACIMIZ RUSYA'YI İZOLE ETMEK DEĞİL"

Rusya'yla ilişkilerde diyalog ve caydırıcılıktan oluşan iki ayaklı sistemin sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Stoltenberg, "Amacımız Rusya'yı izole etmek değil. Ancak müttefikler, Rusya uluslararası kuralları ihlal ettiğinde, kararlı ve birlik içinde hareket etmelidir." açıklamasında bulundu.

"AVRUPA ÇOK DAHA FAZLA SORUNLA KARŞI KARŞIYA"

Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic de seçimlerden sonra ilk ziyaretini Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya ev sahipliği yapan Brüksel'e düzenlediğini kaydetti.

"NATO bizi üye olarak kabul ettiği için pişman değil." değerlendirmesinde bulunan Vujanovic, Karadağ'ın Avro-Atlantik değerlere kararlı bir şekilde bağlı kalmaya devam edeceğini ve AB'ye de tam üye olma hedefini sürdüreceğini ifade etti.

Küresel sahnede bazı gerginliklerin olduğuna işaret eden Vujanovic, "Avrupa, on yıl öncesine göre çok daha fazla sorunla karşı karşıya." diye konuştu.

Rusya'yla ilişkiler konusunda Karadağ'ın tutumunun çok net olduğunu da söyleyen Vujanovic, Rusya'ya yönelik yaptırımların tekrar iş birliği ortamının sağlanması için "maalesef" gerekli olduğunu belirtti.

Vujanovic, "Rusya'nın bazı faaliyetleri Avrupa'nın değerler sistemini yok etmeye çalışıyor." diye konuştu.