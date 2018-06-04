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Putin, ve Batılı ülkelere 'karşı yaptırım' yasasını onayladı

Devlet Başkanı Putin tarafından imzalanan yasa tasarısına göre, ve diğer ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırım kararlarına karşı önlemler alabilecek.

Giriş Tarihi: 4.6.2018 16:18 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 16:22
Putin, ABD ve Batılı ülkelere 'karşı yaptırım' yasasını onayladı

Devlet Başkanı , ve diğer ülkelerin Rusya'ya yönelik olası yaptırımlarına cevap verme imkanı tanıyan yasa tasarısını imzaladı.

Putin tarafından imzalanan yasa tasarısına göre hükümet, ABD ve diğer ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarına karşı önlemler alabilecek.

Yasayla bazı alanlarda uluslararası iş birlikleri kısıtlanabilecek veya askıya alınabilecek ayrıca mal ve ham madde ithalat veya ihracatı, özelleştirme ve devlet ihalelerine katılım yasaklanabilecek.

ABD , 6 Nisan'da aldığı kararla, 7 Rus oligark, bu kişilerin kontrol ettiği 12 şirket, 17 üst düzey Rus hükümet yetkilisi, Rus devletine ait bir silah ticaret şirketi ve ona bağlı bir bankayı yaptırımlar listesine dahil etmişti.

ABD'nin Rusya'ya yaptırım kararları alması üzerine mayıs ayında Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'ya getirilen "karşı yaptırım" yasa tasarısı, genel kurula ilk sunulduğunda 16 önlem maddesi içeriyordu. Ancak ikinci oturumda Rus şirketlerinin zarar görme ihtimaline karşı yapılan değişikliklerle bu önlemler 6'ya düşürülmüştü.

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Putin, ABD ve Batılı ülkelere 'karşı yaptırım' yasasını onayladı
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