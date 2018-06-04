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Son dakika: ABD'deki görüşmesi sonuçlandı

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşloğlu, mevkidaşı Pompeo ile konusunu görüştü. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunana , "Münbiç yol haritasını ve elebaşının Gülen'in iadesine yönelik süreç ele alındı. YPG konusunda ilerleme sağlanacak" dedi. Dışişleri de yaptığı açıklamada "İki Bakan Münbiç için yol haritasını onayladı"

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 16:35 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 17:38
Son dakika: ABD'deki Münbiç görüşmesi sonuçlandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt ile Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo arasında ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmenin sona erdiği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pompeo arasındaki görüşme 1 saat sürdü.

"MÜNBİÇ MESELESİ VE FETÖ ELEBAŞININ İADESİ"

Görüşmede ağırlıklı olarak ile ilgili yol haritasının ele alındığı bildirildi. İki bakan arasındaki görüşmede ayrıca Fetullahçı Terör Örgütü () elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik sürecin gündeme geldiği belirtildi. Ayrıca Çavuşoğlu, "Suriye'de YPG konusunda ilerleme sağlanacak" dedi.

Çavuşoğlu'nun, Pompeo görüşmesine ilişkin kısa süre içinde basın mensuplarına değerlendirme yapacağı kaydedildi.

Bakan Çavuşoğlu, Pompeo görüşmesi için dün geldiği Washington'da Türk toplumu ile iftara katılmış, burada yaptığı açıklamada, "iki ülke arasında Münbiç konusunda varılacak bir mutabakatın, Pompeo görüşmesinin olumlu sonuçlanması halinde uygulamaya geçeceğini ve bunun iki ülke arasında bir dönüm noktası olabileceğini" belirtmişti.

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Son dakika: ABD'deki Münbiç görüşmesi sonuçlandı
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