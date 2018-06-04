Son dakika... Putin-Kim zirvesi masada! İşte yeri ve tarihi...

Yonhap ajansının haberine göre, ABD'nin Filipinler Büyükelçisi Sung Kim başkanlığındaki heyet, Kuzey Kore'deki silahsızlandırılmış bölgede bulunan Panmunjom köyünde Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son-hui başkanlığındaki heyetle bir kez daha bir araya geldi.

HEYETLER 5. KEZ GÖRÜŞTÜ

Heyetler, daha önce, 27 Mayıs ile geçen hafta çarşamba, cumartesi ve pazar günleri de aynı yerde görüşmüştü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı ancak tarafların toplantıda Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen, doğrulanabilir ve geri dönülemez şekilde arındırılmasının nasıl başarılacağı ve 1950-53 Kore Savaşı'nın resmen sona erdiğinin ilan edilmesi gibi konuları ele aldığı tahmin ediliyor.

GÖRÜŞME PLANLANDIĞI GİBİ GERÇEKLEŞECEK!

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Haziran'da Kuzey Koreli üst düzey yetkili Kim Yong-çol ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile daha önce planlandığı gibi 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceğini bildirmişti.

ESAD'IN KİM İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Beşar Esad'ın Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile başkent Pyongyang'da görüşeceği iddia edildi.

Kuzey Kore'nin resmi ajansı, Beşar Esad'ın Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile başkent Pyongyang'da bir araya geleceğini iddia etti. Görüşmenin tarihine dair bir bilgi aktarılmazken, Esad'ın 30 Mayıs'ta 'Gelecekte Kuzey Kore'yi ziyaret etmeye ve lideri Kim Jong-un ile görüşmeye kararlıyım'' ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Kuzey Kore'nin Suriye ile diplomatik ilişkileri 1966'ya dayanıyor. Kuzey Kore'nin, 1973'ün Ekim ayında Arap-İsrail savaşı döneminde Suriye'ye silah ve asker gönderdiği biliniyor.