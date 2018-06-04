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'de Amerikan- askeri üssünde patlama oldu!

'nin kuzeyinde Amerikan ve kuvvetlerinin konuşlandığı, / işgalindeki üste büyük patlama meydana geldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 10:22 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 11:18
Suriye'de Amerikan-Fransız askeri üssünde patlama oldu!

'nin kuzeyinde terör örgütü / işgalindeki Ayn İsa beldesinde ve askerlerinin bulunduğu üste büyük bir patlama meydana geldi.

YPG/PKK'NIN İŞGALİNDEKİ ÜSTE PATLAMA OLDU!

'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün gece Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa'da YPG/PKK'nın işgalindeki askeri üste patlama oldu.

Büyük kayıp veren YPG/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları ve yerel kaynaklar, patlamanın mühimmatın infilak etmesinden kaynaklandığını savundu.

Üs içinde yaklaşık 200 kişilik ABD kuvveti ile 75 kadar Fransız özel kuvveti askerinin konuşlandığı biliniyor.

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Suriye'de Amerikan-Fransız askeri üssünde patlama oldu!
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