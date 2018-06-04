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Zimbabve'de 15 milyar dolarlık kayıp elmas bilmecesi!

Zimbabve'de kayıp 15 milyar dolarlık elmas geliri bilinmezliğini korurken, başlatılan soruşturma kapsamında kanıt sunması beklenen eski Devlet Başkanı 'nin farklı bilgileri vererek siyasi rakiplerine zarar vermesinden endişe ediliyor.

Giriş Tarihi: 4.6.2018 16:48
Zimbabve'de 15 milyar dolarlık kayıp elmas bilmecesi!

ülkesi Zimbabve'de parlamento kayıp 15 milyar dolarlık elmas gelirleriyle ilgili geçtiğimiz aylarda soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Zimbabveli bazı üst düzey yetkililerin yanı sıra eski Devlet Başkanı de ifade vermeye çağrılmıştı. Zengin elmas madenlerine sahip Zimbabve'de milyar dolarlık kayıp gelirin bilinmezliği sürüyor. Zimbabve Meclisi Madenler ve Enerji Komitesi, Zimbabve'nin elmas sektöründeki yolsuzluklar sebebiyle 15 milyar dolarlık gelir kaybettiği iddiasında bulunmuştu. Fakat komitenin eski devlet başkanını sorgulama çabaları İstihbarat Teşkilatı tarafından engellenebilir.

İstihbarat Teşkilatı'na göre eğer devrik lider köşeye sıkıştırılırsa yolsuzluk yapanlar hakkında önemli bilgiler vererek soruşturmanın çözülemeyen kısımları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunabilir. Ancak yetkililer, Mugabe'nin bazı bilgileri gizleyerek ve eksik açıklamalarda bulunarak siyasi rakiplerine zarar vermeye çalışabileceğinden endişe ediyor. Hazırlanan istihbarat raporunda, Mugabe üzerindeki baskıdan kurtulmak ve rakiplerine şantaj yapmak için, özellikle siyasi rakiplerini zora düşürecek belgeleri verebileceği de belirtiliyor.

İstihbarat teşkilatının sorunu çözmek için bu hafta içi bir karar vermesi bekleniyor.

Mugabe'nin 37 yıllık iktidarı 2017'de sona ermişti.

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Zimbabve'de 15 milyar dolarlık kayıp elmas bilmecesi!
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