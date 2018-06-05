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'li yetkiliden çok kritik Menbiç açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün 'li mevkidaşı Mike Pompeo ile gerçekleştirdiği kritik ziyaretin ve alınan kararların ardından bugün ABD'li üst düzey bir yetkiliden konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 5.6.2018 17:28 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 17:45
ABD'li yetkiliden çok kritik Menbiç açıklaması

Dışişleri'nden üst düzey bir yetkili, Türk cephesinin yaptığı açıklamayı teyit etti. Üst düzey yetkilinin Pompeo ve Çavuşoğlu'nun üzerinde mutabık kaldığı yol haritasının terör örgütü 'nin bölgeden çekilmesini ve bölgede yerel yönetim oluşturulmasını içerdiğini söyledi.

ABD'li yetkilinin, "Anlaşmaya göre yönetime müdahil olan YPG kadrosu çekilecek ve gidecek, yerlerine de her iki tarafın üzerinde mutabık kalacağı yerel halktan kişiler gelecek" şeklinde konuştuğu ifade edildi.

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ABD'li yetkiliden çok kritik Menbiç açıklaması
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