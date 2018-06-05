Bir sabah uyandı 5 yıllık eşini tanımadı! Nasıl mı?

ABD'de yaşanan olay, duyanları şaşkına çevirdi. 2016 yılı eylül ayında Raquel Gonzales, odasına gittiğinde eşi Adam Gonzales'in kendisine bir yabancıymış gibi baktığını fark etti. Sadece annesini tanıyan Adam, bakın o an sonrasında neler yaşadı...