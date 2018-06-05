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Bir sabah uyandı 5 yıllık eşini tanımadı! Nasıl mı?

ABD'li isimli adam, bir sabah uyandığında ne çocuklarını ne eşini tanıyordu. Gerçekse eşi, Adam'ın kendisine yabancı biriymiş gibi baktığını fark edince ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 5.6.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 10:30
Bir sabah uyandı 5 yıllık eşini tanımadı! Nasıl mı?

ABD'de yaşanan olay, duyanları şaşkına çevirdi. 2016 yılı eylül ayında Raquel Gonzales, odasına gittiğinde eşi 'in kendisine bir yabancıymış gibi baktığını fark etti. Sadece annesini tanıyan Adam, bakın o an sonrasında neler yaşadı...

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Bir sabah uyandı 5 yıllık eşini tanımadı! Nasıl mı?
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