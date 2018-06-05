Çavuşoğlu: Münbiç konusunda net bir takvim bulunuyor

Dün akşam saatlerinde Washington'da basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, bu yol haritasının sadece onaylanmasının değil uygulanmasının da çok önemli olduğunu belirterek "Somut adımların atılması önemli. Bu yol haritası uygulandığı takdirde ABD ile ilişkilerimizi bozan unsurlardan bir tanesinden kurtulmaya başlayacağız. Güvene dayalı adım atmamız gerekiyor. Şu anda bir güven bunalımı var, bunun da sorumlusu Türkiye olarak biz değiliz. Bunun sebebi ABD'nin sözünü tutmaması ve terör örgütüne ciddi destek vermesiydi" ifadelerini kullandı.

Türkiye, terör örgütü PYD/YPG'nin Suriye'deki Münbiç kentinden çekilmesini talep ediyor ve ABD'nin destek verdiği YPG'lilerin bu kentten çekileceği yönünde verilen sözlerin tutulmasını talep ediyordu.

Bu konudaki görüş ayrılıklarını gidermek için Türkiye ve ABD arasında Şubat ayında kurulan Suriye çalışma grubu görüşmeler yapmış ve Münbiç planı adı verilen yol haritası hazırlanmıştı.

Teröristler Münbiç'ten çekilecek

SAHADAKİ BİRİMLERİMİZİN ÇALIŞMA HIZINA BAĞLI

Planın nasıl işleyeceği ve takviminin ne olacağı konusundaki soruları da yanıtlayan Çavuşoğlu, "Tabii ki bu uzun bir sürece bırakılacak bir yol haritası değil. Aylar içinde atılması gereken adımlar. PKK/YPG çıkarıldıktan sonra onların yerine kimler görev alacak? Bunların birlikte belirlenmesi, biraz da sahadaki birimlerimizin çalışma hızına bağlı. Ama neticede yine de bir takvime bağlıdır. Sürüncemeye bırakılmış bir yol haritası değildir. Bunların detaylarını önümüzdeki süreçte gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız....Net bir takvim var. Bir kaç aydan bahsediyoruz. Öyle altı ay değil. Altı aydan az bir süreden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

PLANIN DETAYLARINI PAYLAŞTI

"Suriye konulu ortak komitesinin tavsiyelerini temel alan bir yol haritasını onaylamış bulunuyoruz. Yol haritasının amacı Münbiç'in bütün terör oluşumlarından temizlenip güvenlik ve istikrarın kalıcı şekilde sağlanmasıdır" diyen Çavuşoğlu planın detaylarını şu sözlerle anlattı:

"İlk aşamada PYD/YPG'nin Münbiç'ten çıkartılması için uygulanacak müşterek planın parametreleri belirlenecek. Yani bir ön hazırlık çalışması yapılacak. Bilahare PYD/YPG'nin yerel yapılardan çıkartılmasına yönelik planlama tamamlanacaktır. Bu bağlamda Türkiye ve ABD Münbiç'e yerel güvenlik yapılarının oluşturulmasında işbirliği yapacaktır. Tabii üçüncü aşamada Türk ABD müşterek askeri devriyeleri güvenliği ve istikrarı sağlayacaklardır. Bütün YPG/PYD oluşumlarının Münbiç'ten çıkartılması çalışmaları da tamamlanacaktır."

TÜRKİYE'YE F35 SATIŞLARI

Çavuşoğlu Pompeo ile görüşmesinde Amerikan Lockheed firmasının ürettiği F35 uçaklarının Türkiye'ye satışını engellemek için ABD'de gündeme gelen bazı girişimleri de Pompeo ile görüştüklerini belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi'nin savunma komistesinde geçen haftalarda skandal bir kararla Türkiye'nin Rusya'da S400 füzeleri satın alması gerekçe gösterilerek Türkiye'ye F35 uçaklarının satışının engellenmesini de içeren bir karar tasarısı kabul edilmişti.

Çavuşoğlu - Pompeo görüşmesi sona erdi

TEHDİT DİLİNİ KABUL ETMEYECEĞİZ

"Görüşmemizde F-35'ler de gündeme geldi, S-400'ler de gündeme geldi. Kongredeki tehdit dilini kabul etmeyeceğimizi de söyledik... Dolayısıyla bir ülkenin bir diğerine 'başka ülkeden alırsan ben sana yaptırım uygularım' tarzı doğru değil. Müttefikliğimize uymaz" diyen Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Ama diyelim ki en kötü senaryo vermediler, o zaman kimse Türkiye'ye 'sen üçüncü bir ülkeden savaş uçağı alamazsın' diyemez. Türkiye alternatiflere bakar. Ama biz bu aşamaya geleceğimizi düşünmüyoruz. 21 Haziran'da zaten devir teslim töreni yapılacak... Şu anda bu anlaşmanın iptali ya da devir teslim töreniyle ilgili olumsuz bir şey yok."