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'a Twitter yasağı

, ’ın sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden diğer kullanıcıları engellemesini yasadışı buldu.

Giriş Tarihi: 5.6.2018 14:17
Donald Trump'a Twitter yasağı

, ABD Başkanı 'a karşı açılan davada Trump'ın kişisel Twitter hesabı üzerinden diğer kullanıcıları engellemesini yasa dışı olduğuna hükmetti.

Mahkeme Başkanı Naomi Reice Buchwald, engellenen kullanıcıların Donald Trump'ın paylaşımlarını görememesini ve hakkında yorum yapamamasının ifade özgürlüğünü kısıtlandığına hükmederek anayasaya aykırı buldu.

Aralarında profesör ve polisin de bulunduğu 7 davacının Avukatı Jameel Jaffer, mahkeme kararından sonra davacıların engelinin kaldırıldığını söyledi. Davacılardan Maryland Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Philip Cohen, mahkeme kararından sonra yaptığı paylaşımda "Sızlandık, şikayet ettik ve dava açtık. Açtığımız ifade özgürlüğü davasını kazandık ve Trump twitter hesabından engelini kaldırdı" dedi.

Trump'ın kişisel Twitter hesabının 52 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Trump'ın engellediği insanlar arasında yazar Stephen King ve Anne Rice, komedyen Rosie O'Donnel, model Chrissy Teigen ve oyuncu Marina Sitris de bulunuyor.
Twitter'da engellenen kullanıcılar engelleyen kişinin yaptığı paylaşımları göremiyor ve kullanıcı ile iletişime geçemiyor.

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Donald Trump'a Twitter yasağı
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