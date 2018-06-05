İnsanlığın geldiği nokta

İtalya
'nın Piacenza tren garında insani değerlerin tükenme noktasında olduğunu kanıtlayan akıl almaz bir olay yaşandı. Bir trenin çarpması sonucu ağır yaralanan kadına sağlık uzmanları yardım etmeye çalışırken bir adamın yaptıkları pes dedirtti. Adam, sağlık uzmanlarının can çekişen kadına yardım etmeye çalışmasına rağmen umarsızca selfie çekti. İtalyanca yayımlanan Liberta gazetesinde adamın selfie çektiğini gösteren skandal fotoğrafın "Beklenmedik barbarlık: Bir trajedinin önünde selfie" başlıklı haberle birlikte yayımlanmasının ardından, 26 Mayıs'ta yaşanan olay İtalya'da büyük öfke fırtınasına neden oldu.
BİR BACAĞI KESİLECEK
Adamın selfie çektiği sırada fotoğrafını çeken İtalyan gazeteci Giorgi Lambri, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Liberta gazetesinin sayfalarında, size birkaç gün önce çektiğim efsane olabilecek bir fotoğrafı anlatayım: Tamamen ahlak duygumuzu kaybetmişiz" diyerek veryansın etti. Adamın selfie çekerken parmaklarıyla "V" şeklinde zafer işareti yapması da İtalyanların öfkesini artırdı.
Yerel medyada çıkan haberlere göre korkunç kazanın mağduru kadının bir bacağı kesilecek ve hayatını engelli bir birey olarak devam edecek.
Polislerin adama yaklaşarak fotoğrafı silmesini istediği belirtildi. Ancak polisler adamın tutuklanması emrini veremedi. Zira bu insanlık dışı davranışın yasal bir müeyyidesi bulunmuyor. Ancak fotoğrafın İtalya'da çıkardığı huzursuzluk devam ediyor. Sosyal medyada öfkesini kusan çok sayıda insan, "Bu tür (insanlar) ifşa edilmeli", "Aptallığın sonu yok", "Bu aptal bir selfi çekiyor", "Umut yok" gibi mesajlar paylaştı.
ÖLÜLERLE SELFIE ÇEKEN HEMŞİRE
İtalya'da, 2015'te 42 yaşındaki Daniela Poggiali isimli hemşirenin hayatını kaybeden insanlarla selfie çekmesi büyük bir sansasyona neden olmuştu. Hemşirenin sadece iki yıl içinde 93 ölüm vakasının başında bulunması ise büyük bir şüpheye neden olmuş ve arkadaşları Poggiali hakkında "cinayet şüphesiyle" suç duyurusunda bulunmuştu.