Kuzey Kore'ye "sert" yaptırımlar devam edecek!

Beyaz Saray, Kuzey Kore'ye yönelik sert yaptırımlar politikasının değişmediğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise birkaç gün önce nükleer silahlardan vazgeçmesi için Kuzey Kore'ye baskı uygulamasını tanımlamak için "maksimum baskı" ifadesini artık kullanmak istemediğini söylemişti.

İKİ TARAF ARTIK İYİ GEÇİNİYOR

Trump Cuma günü Beyaz Saray'da Pyongyang'dan üst düzey bir yetkiliyle görüştükten sonra Kuzey Kore'nin işbirliğine daha yakın olduğunu ve yaptırımların yürürlükte kalmasına rağmen, yenilerini getirmeyeceğini söylemişti. Trump, iki tarafın "iyi geçindiğini" , bu nedenle artık "maksimum baskı" ifadesini kullanmak istemediğini söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, "maksimum baskının" devam edip etmeyeceği sorusuna karşılık gazetecilere, "Uyguladığımız çok güçlü yaptırımlar var ve Kuzey Kore nükleer silahlardan arınmadıkça bu yaptırımları kaldırmayacağız" dedi.

MAKSİMUM BASKI KAMPANYASI

Trump yönetimi, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan vazgeçmesi konusunu müzakere etmek için masaya getirilmesinin, Birleşmiş Milletler ve büyük devletler tarafından desteklenen "maksimum baskı" kampanyasının sayesinde olduğunu düşünüyor.

Sanders, Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında yapılacak zirve görüşmesine yönelik hazırlıkların iyi gittiğini ve zirvenin şimdilik 12 Haziran'da Singapur'da yerel saatle 09:00'da (TSİ 2200) yapılmasının planlandığını söyledi.

Trump Kuzey Kore heyeti aracılığıyla Kim'den bir mektup aldıktan sonra, bir hafta önce iptal ettiği zirvenin yeniden yapılacağını söylemişti.

Kim'in mektubunun içeriği sorulan Sanders, ayrıntılara girmedi ama "işlerin ilerlediğini ve iyi gelişmeler kaydedildiğini hissediyoruz... Başkan, ulusal güvenlik ekibinden Kuzey Kore'ye ilişkin günlük bilgilendirmeler alıyor" dedi. ABD Senatosu'nun üst düzey Demokrat üyeleri, Trump'a Kuzey Kore'nin nükleer silahlara sahip olmaya devam edeceği bir anlaşma yapmamasını söylediler ve bu şartın yerine getirilmemesi halinde Pyongyang'a yönelik yaptırımları sürdürme veya sertleştirme tehdidinde bulundular.