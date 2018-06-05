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Nijer'de eş zamanlı 3 saldırısı: 9 ölü

Nijer'degece geç saatlerde ülkenin güneybatısındaki sınırına yakın Diffa'daki farklı noktalarda 2'si kadın 3 eylemcisi üzerlerindeki bombaları patlattı. 3 intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti. Yerel bir yetkili, saldırılardan birisinin bölgedeki bir Kur'an kursu binasına yapıldığını ifade etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 19:36 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 19:51
Nijer'de eş zamanlı 3 intihar saldırısı: 9 ölü

Bölgedeki saldırılarının terör örgütü tarafından yapıldığı belirtiliyor. Saldırıların Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Yussuf'un Avrupa turnesine başladığı günlere denk gelmesi ise dikkati çekti.

CUMHURBAŞKANI AVRUPA'DAYDI

Yussuf, mevkidaşı Emmanuel Macron ile 'teki görüşmesinde, "ülkedeki terörist saldırıları bitirmekte kararlı olduğunu" açıklamıştı.

'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın ülkede 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de eylemler düzenliyor.

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Nijer'de eş zamanlı 3 intihar saldırısı: 9 ölü
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