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: 'de demir madeninde !

'in kuzeyindeki Liaoning eyaletinde bir demir madeninde meydana gelen da 11 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı ve 25 kişinin göçük altında kaldığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 16:07 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 16:12
Son Dakika: Çin'de demir madeninde patlama!

'in kuzeyindeki Liaoning eyaletinde bir demir madeninde meydana gelen da 11 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı ve 25 kişinin göçük altında kaldığı bildirildi.

Çin Merkez Televizyonunun (CCTV) haberine göre, eyaletin Bınşi bölgesinde bulunan bir demir madenindeki şantiye alanında kuyu açmak için kullanılan dinamitler patladı. Patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 25 işçi oluşan göçüğün altında mahsur kaldı.

yaralanan 9 kişinin civar hastanelere kaldırıldığı, bölgesevk edilenlen acil yardım ekiplerinin mahsur kalanları kurtarmak için çalışmalara başladığı belirtildi.

Dinamitlerin, araçla kuyu ağzına taşındığı sırada patladığı tahmin edilirken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Son Dakika: Çin'de demir madeninde patlama!
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