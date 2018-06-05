Son Dakika: Terör örgütü unsurları Münbiç'ten çekiliyor!

Türkiye ile ABD arasında Münbiç konusunda yol haritasının Dışişleri Bakanları düzeyinde onaylanmasının ardından, konuyla ilgili bir haber de Münbiç'ten geldi.

Habertürk'ün haberine göre, ABD ile yürütülen Münbiç görüşmelerinin ardından terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde üst düzey 17 yöneticisinin yarın sabah 06.00 itibarıyla bölgeyi terk edeceği öğrenildi.

Dışişleri BakanıÇavuşoğlu "Silahlar YPG'nin elinden alınacak"

ÇEKİLECEK ÖRGÜT MENSUPLARI KANDİL BAĞLANTILI

Çekilme kararının ABD'nin askeri danışmanları ile örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin yaptığı toplantının ardından alındığı belirtildi. Münbiç'ten çekilecek 17 kişinin, Kandil bağlantılı örgüt mensupları olduğu öğrenildi.

Cuma günü örgüt ana unsurların çekilmesi için de bir toplantı daha yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan terör örgütü YPG'den yapılan açıklamada, örgüt güçlerinin Münbiç'ten çekileceği belirtilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da düzenlediği basın toplantısında terör örgütü YPG'ye bağlı güçlerin Münbiç'ten çekileceğini, çekilirken de silahlarını bırakacağını belirtmiş ve bu planın Münbiç'ten sonra Fırat'ın doğusundaki bölgelerde de uygulanacağını söylemişti.