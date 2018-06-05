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'ye küstah cevap! Kimseyi alamazsınız

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, dün Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü ’ın Yunanistan’da serbest kalan 8 darbeci üyesi Türk askeri konusunda yaptığı açıklamalara cevap verdi. Kotzias, " buradan kimseyi alamaz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 5.6.2018 12:18 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 12:44
Türkiye'ye küstah cevap! Kimseyi alamazsınız

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü 'ın Yunanistan'da serbest kalan 8 darbeci üyesi hakkındaki açıklamalarına Yunan devlet televizyonundan cevap verdi.

TÜRK SİYASETÇİLERE YÖNELİK SKANDAL SÖZLER

Yunan devlet televizyonu ERT'ye verdiği demeçte Yunan bakan, "Bu tür yersiz açıklamalar iç siyasete bakarak dış politika uygulayanlar içindir. Yunan başbakanının tek yapması gereken şey adaletin işlemesini sağlamaktır. Maalesef 'deki siyasetçilerin bir kısmı siyaset ile adalet arasındaki ilişkiyi anlamakta zorlanmaktalar'' dedi.

Kotzias, Bekir Bozdağ'ın, "Ne yaparlarsa yapsınlar darbeci FETÖ'cü askerleri bulmak, onları paketleyip Türkiye'ye getirmek bizim vazifemizdir" ifadelerine karşılık, "Türkiye bizim oyun oynanacak bir ülke olmadığımızı bilmektedir. Türkiye buradan kimseyi alamaz, hakkı yok ve biz de buna izin vermeyiz" şeklinde konuştu.

Hangi ülkenin kaç askeri var?

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Türkiye'ye küstah cevap! Kimseyi alamazsınız
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