Yanardağ faciası: 62 ölü

Guatemala'daki Fuego Yanardağı
'nın patlama
sı sonucu ilk belirlemelere göre, 62 kişi hayatını kaybetti. Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı'ndan dün havaya, kaya, duman ve kül püskürdü. Guatemala Afet Ajansı'ndan yapılan açıklamada bir lav nehrinin El Rodeo köyündeki evleri yok ettiğini ve içindeki insanları yaktığı belirtildi. Onlarca yaralı tedavi altına alınırken yaklaşık 3 bin 200 kişi güvenli bölgelere gönderildi, Devlet Başkanı Jimmy Morales, "En az üç bölgede yıkım olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullanarak, ulusal acil durum planının uygulandığını açıkladı. Yanardağdaki patlamalardan toplam 1.7 milyon kişinin etkilendiğini belirten yetkililer halka kül yağmuru nedeniyle maske takmaları çağrısında bulunuldu.