Haberler Dünya Haberleri 1 yaşındaki bebeğini terk edip gitmişti! O kız büyüdü ve...

1 yaşındaki bebeğini terk edip gitmişti! O kız büyüdü ve... Rusya’nın Yaroslavl şehri sakinleri on yıl önce meydana gelen bir olayı asla unutamadılar. 1 yaşında terk edilmiş bir evde tek başına bırakılan kız büyüdü ve onu terkeden annesiyle...

Giriş Tarihi: 6.6.2018 16:05 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 16:07