1 yaşındaki bebeğini terk edip gitmişti! O kız büyüdü ve...
Rusya’nın Yaroslavl şehri sakinleri on yıl önce meydana gelen bir olayı asla unutamadılar. 1 yaşında terk edilmiş bir evde tek başına bırakılan kız büyüdü ve onu terkeden annesiyle...
Giriş Tarihi: 6.6.2018 16:05Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 16:07
Rusya'da terk edilmiş bir eve 1 yaşındaki bebeğini bırakan anne, komşuların ağlama sesini duymasıyla ölümden kurtuldu. Hastanede kendisini gören bir kadın tarafından evlatlık edinmesiyle ise hayatı tamamen değişti.