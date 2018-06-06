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1.4 milyar yıl önce bir gün 18.7 saatti

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018
1.4 milyar yıl önce bir gün 18.7 saatti
ABD'deki Colombia Üniversitesi'ne bağlı Lamont-Doherty Dünya Gözlemevi ve Wisconsin Üniversitesi'nden bilim insanları Dünya'nın, uydusu ve diğer gezegenler ile ilişkisini inceledi. Sonuçları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan araştırmada, 1.4 milyar yıl önce Dünya ile Ay arasındaki mesafenin şimdikinden daha yakın, yani 341 bin kilometre civarında olduğu hesaplandı. Bu yakın mesafe nedeniyle o dönemde Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 18.7 saatte tamamladığı ortaya konuldu. Ay'ın Dünya'dan her yıl 3,82 santimetre uzaklaştığı, gezegenle uydusu arasındaki mesafenin bugün 385 bin kilometre olduğu biliniyor.
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1.4 milyar yıl önce bir gün 18.7 saatti
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