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ABD’li elçiden bir skandal daha

Giriş Tarihi: 6.6.2018
ABD’li elçiden bir skandal daha
'nın fotoğraf hilesiyle yıkıldığı bir tabloyu gülümseyerek kabul eden ABD'nin Büyükelçisi David Friedman, şimdi de 'deki İsrail zulmünü haberlerine taşıyan gazetecilere çıkıştı. Friedman gazetecilere "Gazzeli protestocularla mücadele için İsrail'in uyguladığından daha iyi bir yöntem bulamıyorsanız çenenizi kapatın" dedi. "İsrail'e yapılan tüm eleştirilerle birlikte kimse İsrail'in kendini daha az ölümcül bir şekilde nasıl koruyacağını söylemedi" diyen Friedman bir skandala imza attı.
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ABD’li elçiden bir skandal daha
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