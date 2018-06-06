ABD’li elçiden bir skandal daha

Mescid-i Aksa
'nın fotoğraf hilesiyle yıkıldığı bir tabloyu gülümseyerek kabul eden ABD'nin İsrail
Büyükelçisi David Friedman, şimdi de Gazze
'deki İsrail zulmünü haberlerine taşıyan gazetecilere çıkıştı. Friedman gazetecilere "Gazzeli protestocularla mücadele için İsrail'in uyguladığından daha iyi bir yöntem bulamıyorsanız çenenizi kapatın" dedi. "İsrail'e yapılan tüm eleştirilerle birlikte kimse İsrail'in kendini daha az ölümcül bir şekilde nasıl koruyacağını söylemedi" diyen Friedman bir skandala imza attı.