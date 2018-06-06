Almanya’da seçim hazırlıkları tamamlandı!

Almanya'da yaşayan yaklaşık 1 milyon 400 bin Türk seçmen, Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için 7 Haziran tarihinden itibaren Almanya'nın çeşitli yerlerinde sandığa gidecek. Cumhurbaşkanı ve 27'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Almanya'da yapılan seçim hazırlıkları tamamlandı.

OY VERME İŞLEMİ 7-19 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEK

Son hazırlıklarını da yapan Türkiye Köln Başkonsolosluğunda basın toplantısı düzenleyen Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes ve Konsolos Nağı Tayru açıklamalarda bulundu. Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, 7-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek oy verme işleminin sabah saat 09.00 ve akşam saat 21.00 arası yapılabileceği belirtti. Erciyes, seçimin ikinci tura kalması durumunda ise 30 Haziran ve 4 Temmuz tarihleri arasında oy verme işleminin olacağını açıkladı. Köln Başkonsolosluğunun görev bölgesinde 130 bin 730 seçmeni olduğunu söyleyen Erciyes, "Bir önceki seçimlerde bu rakam 120 bin 511 idi. Köln ve çevresi için katılım geçen seneye göre yüzde 44 oranındaydı'' dedi.

HAFTA İÇİ 12 HAFTA SONU 14 SANDIK

Köln Başkonsolosluğunda hafta içi 12 sandığın, hafta sonu ise 14 sandığın kurulacağını belirten Erciyes, ''Oy verme işlemi için randevu alınması gerekmiyor. Vatandaşlarımızın üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan bir kimliklerinin olması gerekiyor'' şeklinde konuştu.

Konsolosluğun bulunduğu bölgede sınırlı park yerinin bulunmasından dolayı levhalarla gösterilecek olan yerlerde park edilip, kiralanan otobüslerle sürekli konsolosluğa ulaşımın sağlanacağını açıklayan Başkonsolos Erciyes, 20 Haziran'da oyların havaalanında Türkiye'den gelecek heyete teslim edilip gönderileceğini söyledi.

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNE KAYITLI VATANDAŞLAR İSTEDİĞİ TEMSİLCİLİKTE OY KULLANABİLECEK

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan Türk vatandaşları, dilediği temsilcilikte ya da gümrük kapısında oy kullanabilecek. Seçmenler, 24 Haziran Genel Seçimleri'nin ilk turu için dış temsilciliklerde 7-19 Haziran tarihleri arasında, gümrük kapılarında ise 7 Haziran Perşembe TSİ 08.00 ile 24 Haziran Pazar TSİ 17.00'e kadar oy kullanabilecek. İlk olarak 10 Ağustos 2014'te yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde yurt dışında yaşayan vatandaşlar YSK'nin sandık kurduğu temsilciliklerde sandık başına gitmişti.