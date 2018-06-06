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'de demir madenindeki

'in kuzeyindeki Lianoing eyaletinde demir madeninde meydana gelen da 11 kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı. madende mahsuzr kalan işçilerin 23'ünün kurtarıldığı 2 işçiden de henüz haber alınamadığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 10:44
Çin'de demir madenindeki patlama

'in kuzeyindeki Lianoing eyaletinde bir demir madeninde 11 kişinin ölümüne, 9 kişinin yaralanmasına neden olan da, mahsur kalan maden işçilerinden 23'ünün kurtarıldığı, 2 işçiden ise haber alınamadığı bildirildi.

KUYU AÇMAK İÇİN KULLANILAN DİNAMİTLER PATLADI

Şinhua ajansının haberine göre, dün eyaletin Bınşi bölgesinde bulunan demir madenindeki şantiye alanında kuyu açmak için kullanılan dinamitlerin patlaması sonucu 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada, göçük altında kalan 25 madenciden 23'ü kurtarılırken, kalan 2 kişiye ulaşılamadı.

Kurtarılan 23 maden işçisinin durumunun iyi, yaralanan 9 kişiden 5'inin ise yoğun bakımda olduğu belirtildi. Olay yerisevk edilenlen kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

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Çin'de demir madenindeki patlama
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