Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Dev hamburger zincirinde ayağa kaldıran görüntü!

Dev zincirinde ayağa kaldıran görüntü!

'nin eyaletinde ünlü bir zinciri mağazasında çekilen görüntüler şoke etti. Eyaletteki sağlık otoriteleri hamburger şubesinin kapatılmasına karar verdi.

Giriş Tarihi: 6.6.2018 11:18 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 11:21
Dev hamburger zincirinde ayağa kaldıran görüntü!

'ta eyaletinde yaşayan bir kişi tarafından paylaşılan görüntüler eyalette infial yarattı. Görüntüyü paylaşan adam şubesinin adresini vererek insanların oraya gitmemesi gerektiğini söyledi.

Şoke eden görüntüler yaklaşık 750 bin kişi tarafından izlenirken, Facebook'tan 22 binin üzerinde paylaşım aldı. Delaware Halk Sağlığı Merkezi, bu konuda bir şikâyeti cuma günü aldıklarını ve hemen hamburger zincirine ait mağazanın kapatıldığını duyurdu. Mağazanın yapılan sağlık kontrollerinin ardından 3 gün sonra yeniden açıldığı aktarıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dev hamburger zincirinde ayağa kaldıran görüntü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN