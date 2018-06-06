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rejimi 'e hava saldırısı düzenledi

'deki Beşşar Esad rejimi sabah saatlerinde 'e hava saldırısı düzenledi. Esad rejiminin sivil yerleşimler üzerine düzenlediği hava saldırılarında 2 sivil öldü 5 sivilin de yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 12:57
Esed rejimi İdlib'e hava saldırısı düzenledi

'deki Beşşar rejiminin gerginliği azaltma bölgesindeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı. İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa , AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren İdlib'in güney ve batı kırsalındaki sivil yerleşim yerlerinin yoğun hava saldırısına maruz kaldığını belirtti.

Hac Yusuf, "İdlib'in Eriha ilçesi ve Urum Cuz, Beankul, Beşiriyye, Muhambil bölgelerindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 5'i de yaralandı." dedi. Muhaliflere ait uçak gözlemevi, saldırıların Humus'tan kalkan SU 22 tipi Esed rejimi uçaklarınca gerçekleştirildiğini bildirdi.

YARALILAR ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim ve zaman zaman , bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

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Esed rejimi İdlib'e hava saldırısı düzenledi
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