‘FETÖ belgelerini ciddiye alıyor’

FETÖ
elebaşı Fetullah Gülen
'in iadesi talebiyle ilgili de bilgi veren Çavuşoğlu
, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye
'den gelen bilgi ve belgeleri ciddiye aldığını söylediğini aktardı. Çavuşoğlu, "O konuda da dedik ki 'Artık belge geldi, gelmedi' olmaz. Çalışma grubu içinde arkadaşlarımız otursun bize neyi yanlış yaptığımızı söyleyin. Zaten ön hazırlık toplantısını ekiplerimiz bu konuda da yaptı" ifadelerini kullandı.
"ABD ILE "?İLİŞKİLER DÜZELECEK"
Çavuşoğlu, "Atacağımız adım, hem Suriye
'nin geleceği için hem de ABD ile bozulan ilişkilerimizi tekrar rayına koymak için önemli bir fırsat" dedi.