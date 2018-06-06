Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ‘FETÖ belgelerini ciddiye alıyor’

belgelerini ciddiye alıyor’

Giriş Tarihi: 6.6.2018
‘FETÖ belgelerini ciddiye alıyor’
elebaşı 'in iadesi talebiyle ilgili de bilgi veren , ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 'den gelen bilgi ve belgeleri ciddiye aldığını söylediğini aktardı. Çavuşoğlu, "O konuda da dedik ki 'Artık belge geldi, gelmedi' olmaz. Çalışma grubu içinde arkadaşlarımız otursun bize neyi yanlış yaptığımızı söyleyin. Zaten ön hazırlık toplantısını ekiplerimiz bu konuda da yaptı" ifadelerini kullandı.
"ABD ILE

"?İLİŞKİLER DÜZELECEK"
Çavuşoğlu, "Atacağımız adım, hem 'nin geleceği için hem de ABD ile bozulan ilişkilerimizi tekrar rayına koymak için önemli bir fırsat" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘FETÖ belgelerini ciddiye alıyor’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN