Hayatlarının
ilerleyen bölümünde alzheimer hastalığına yakalanıp unutkanlık ve bunama sorunu çeken kişiler için Fransa
'da alzheimer köyü kuruluyor. Ülkenin güneyinde Dax bölgesinde orman ile denizin buluştuğu bir lokasyonda kurulacak olan köyde, alzheimer hastaları, normal günlük yaşama yakın bir deneyime sahip olabilecek. Hastalar sürekli olarak gözetim altında olacak. Projenin, tedavi değil hastaları sosyal hayata entegre ederek, iyi bir psikoloji içinde tutmayı hedeflediği belirtiliyor. 120 hastanın yaşamlarını sürdürebileceği köy projesi 2019'da hizmete girecek.