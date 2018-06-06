Fransa'dan İran ve İsrail açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran'ın nükleer faaliyetlere yeniden başlamasının 2015'te varılan nükleer anlaşmaya aykırı olmadığını belirterek, "Eğer daha ileri bir seviyeye geçilirse anlaşma bozulur." dedi. Le Drian, Europe 1 radyosunda katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

DÜN İLAN EDİLEN KARAR ANLAŞMAYA AYKIRI DEĞİL

İran yönetiminin nükleer faaliyetlere yeniden başlanması yönündeki kararına dair bir soruya Le Drian, "Kırmızı çizgilerle temas etmek tehlikelidir. Bugün İran'ın uranyum zenginleştirme inisiyatifi tamamen Viyana anlaşması çerçevesindedir. Dün ilan edilen karar anlaşmaya aykırı değildir. Eğer daha ileri bir seviyeye geçilirse anlaşma bozulur." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın bozulması durumunda Avrupalıların sessiz kalmayacağını kaydeden Le Drian, bu durumda yeni yaptırımların gündeme geleceğini bildirdi. Le Drian, "Biz anlaşmayı korumak istiyoruz. İran ile bu yönde çalışıyoruz. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) kontrolleri sürdürüyor. İran taahhütlerine tamamen uyuyor." şeklinde konuştu.

Öte yandan Suriye konusunda çabaların ilerleme kaydedilmesine yaramadığını vurgulayan Fransız bakan, konunun dün Paris'te bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından görüşüldüğünü kaydetti.

"İSRAİL'E BÜYÜK BAĞLILIĞIMIZ VAR"

Le Drian, Netanyahu'nun son dönemde üçüncü kez Paris'i ziyaret ettiğini hatırlatarak, "İsrail'e büyük bağlılığımız var. Netanyahu üçüncü kez Cumhurbaşkanı Macron'u ziyarete geldi. (İsrail) Büyük bir demokrasidir." dedi. İran Lideri Hamaney, önceki gün yaptığı açıklamada, İran'ın hem yaptırımları hem de nükleer faaliyetlerden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini dile getirmiş, 190 bin santrifüjün üretilmesi için hazırlıkların başlaması talimatını vermişti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi de, ülkesinin nükleer faaliyetleri kapsamında 190 bin santrifüj üretmek için altyapı çalışmalarına başlamasının, P5+1 ülkeleriyle imzalanan nükleer anlaşmaya aykırı olmadığını belirtmişti.