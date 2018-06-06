Görmediği evi 8.2 milyon dolara aldı

Ünlü talk şov yıldızı Oprah Winfrey
, Pasifik Okyanusu'nun kuzeybatısındaki Orcas Adası'ndaki 17.4 hektarlık evi 8.2 milyon dolara (37 milyon 640 bin TL) satın aldı. TMZ magazin sitesi, Madroneagle olarak bilinen üç katlı evin devasa büyüklükte olduğunu, sauna, çalışma alanlarının yanı sıra geniş bir misafir odasının bulunduğunu bildirdi. ABD'nin en etkili kadınlarından biri olarak kabul edilen Winfrey'in evi görmeden satın aldığını duyuran TMZ, Winfrey'in bu evi yatırım amaçlı mı, yoksa yılın belirli zamanlarında yaşamak için mi satın aldığının bilinmediğini ifade etti.