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Hawaii’de lavlar 117 evi yok etti

Giriş Tarihi: 6.6.2018
Hawaii’de lavlar 117 evi yok etti
ABD'nin Hawaii eyaletindeki 'ndan püsküren lavlar 117 evi yok etti. Yetkililer, ne kadar evin tehdit altında olduğuyla ilgili açıklama yapmadı. Yanardağın faaliyete geçmesinin ardından Puna bölgesinden binlerce kişi tahliye edildi. Uzmanlar, Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavların toplamda 20 kilometrekarelik alana yayıldığını açıkladı. Bir haftadır yanardağdaki patlamaların artması ve püsküren lavın akışkanlığının fazla olması nedeniyle polis halka, "Evlerinizi terk etmezseniz tutuklanırsınız" duyurusu yaptı. Kilauea Yanardağı'nın faaliyete geçmesinden bu yana 9 bin 900 deprem meydana geldiği bildirildi.
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Hawaii’de lavlar 117 evi yok etti
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