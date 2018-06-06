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"Hayatımın en korkunç uçuşu"

American Airlines şirketine ait dolu fırtınasına yakalanınca, yolcular panikledi.

Giriş Tarihi: 6.6.2018 08:25 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 08:32
Hayatımın en korkunç uçuşu

Uçağın burnu ve ön camı, yaşanan dehşetin çok da yersiz olmadığını gösteriyor. Çatlayan cam ve fırtına yüzünden önünü göremeyen pilotlar, uçağı sağ salim indirmeyi başardı.

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"Hayatımın en korkunç uçuşu"
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