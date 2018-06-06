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Filiplinler devlet başkanu Duterte herkesin gözü önünde zorla öpmüştü! İlk geldi...

Giriş Tarihi: 6.6.2018 15:23 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 15:33
Filiplinler devlet başkanu Duterte herkesin gözü önünde zorla öpmüştü! İlk açıklama geldi...

Filipinler Devlet Başkanı Duterte TV'de canlı yayınlanan bir etkinlik sırasında Filipinli işçi kadını dudağından öpmüştü. Tepkiler üzerine yapan Duterte, "Eğer tüm kadınlar protesto için imza toplarsa, istifa edeceğim" diye konuştu.

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Filiplinler devlet başkanu Duterte herkesin gözü önünde zorla öpmüştü! İlk açıklama geldi...
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