Filiplinler devlet başkanu Duterte herkesin gözü önünde zorla öpmüştü! İlk açıklama geldi...

Filipinler Devlet Başkanı Duterte TV'de canlı yayınlanan bir etkinlik sırasında Filipinli işçi kadını dudağından öpmüştü. Tepkiler üzerine açıklama yapan Duterte, "Eğer tüm kadınlar protesto için imza toplarsa, istifa edeceğim" diye konuştu.