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Filiplinler devlet başkanu Duterte herkesin gözü önünde zorla öpmüştü! İlk açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 6.6.2018 15:23Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 15:33
Filipinler Devlet Başkanı Duterte TV'de canlı yayınlanan bir etkinlik sırasında Filipinli işçi kadını dudağından öpmüştü. Tepkiler üzerine açıklama yapan Duterte, "Eğer tüm kadınlar protesto için imza toplarsa, istifa edeceğim" diye konuştu.