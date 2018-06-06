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Hızlı yürümek ömrü uzatıyor Hafif nefesiniz kesilecek ve terleyecek kadar hızda yürümek, erken ölüm riskini azalttığı gibi kalp hastalıklarına karşı koruyor