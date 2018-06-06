Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İsrail ABD'de protesto edildi

'de edildi

’in, Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan Filistinlilere, gazeteciler ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları ’nin Chicago kentinde edildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 07:25 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 07:27
İsrail ABD'de protesto edildi

'in Washington Büyükelçisi Ron Dermer'ın Chicago ziyareti sırasında düzenlenen gösterisi, kentin Lake View bölgesindeki Anshe Emet Sinagogu önünde gerçekleşti. Gösteriye 100'den fazla kişi katıldı.

İsrail'in bölgede gerçekleştirdiği saldırıların "soykırım" olduğu vurgulanan gösteride; Filistin bayraklarının yanı sıra görev yaptığı sırada şehit edilen Gazze'nin gönüllü hemşiresi Rezzan en-Neccar ve saldırılarda şehit olanların fotoğrafları taşındı.

Farklı kültürlerden, coğrafyalardan onlarca kişiyi bir araya getiren eyleme çok sayıda İsrail asıllı Amerikalı ve Yahudi de katıldı.

"Filistin'deki işgal sona ermeli", "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması kabul edilemez" ve "Adalet sağlanmadıkça kutsal topraklarda barış olmaz" sloganlarının atıldığı gösteride, "İsrail'e boykot", "Filistin özgür olmalı" ve " ve İsrail Kudüs'ten el çek" yazılı pankartlar açıldı.

Olaysız sona eren gösteri süresince polisin yoğun önlemleri dikkat çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail ABD'de protesto edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN