Kerkük'te iç savaş endişesi

Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği'nin genel seçimlere şaibe karıştırıldığı iddialarını kabul etmemesi durumunda ülkede iç savaş çıkmasından endişe edildiği bildirildi.

Kerkük'teki Arap Koalisyonu Adayı Hatem et-Tai, kent merkezinde Türkmenlerin gösteri alanında düzenlediği basın toplantısında, "Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği, seçimlere hile karıştığı iddialarını kabul etmediği durumda ülkede bir iç savaşın çıkmasından endişeliyiz.'' ifadesini kullandı.

"SEÇİM KOMİSERLİĞİ SİYASALLAŞTI"

Komiserlik tarafından daha önce de ülkeyi iç savaşa sürekleyecek nitelikte açıklamalar yapıldığını kaydeden Tai, seçim komiserliğinin artık bağımsız olmadığını, siyasallaştığını ve bazı siyasi partilerin çıkarı doğrultusunda hareket ettiğini savundu.

Seçimlerde yapılan hile ve şaibelere karşı olan tüm siyasi partilerin yanında olduklarını ifade eden Tai, haftalardır kesintisiz olarak bu alanda demokrasi nöbeti tutan Türkmen göstericileri desteklediklerini vurguladı.

TÜRKMENLERİN DİRENİŞİ

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, 12 Mayıs Cumartesi günü yapılan genel seçimlerin ardından yoğun olarak bulundukları bölgelerde kullandıkları oyların Kürt partilere kaydırıldığını ileri sürerek gösteriler başlatmıştı.

Tepkiler üzerine Başbakan Haydar el-İbadi, ''Kerkük'teki seçim krizine son verilmesi için gerekirse elle sayım yapılsın." açıklamasını yapmıştı. Ancak Irak yasalarına göre yeniden sayım için Irak Seçim Komiserliği'nin kararı gerekiyor. Komiserlik ise henüz bu yönde bir karar almadı.