Kişiye özel ilaçla göğüs kanserini yendi

ABD
'de
Judy Perkins isimli göğüs kanser
i hastası kadın, 3 ay ömür biçilmesine rağmen hastalığını yendi. Perkins hastalığı son evresine gelmesine rağmen uygulanan bir tedavi sayesinde yaşama tutundu. Perkins'in iyileşmesinde kullanılan tedavide hastanın kendi karaciğerindeki canlı hücrelerin bulunduğu sadece kendine özel bir ilaç kullanıldı. ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'nde Dr. Steven Rosenberg tarafından yönetilen çalışmada Perkins'in kanserli göğüs dokusundaki belirlenen 4 mutant tümör proteinini hedef alacak bağışlık sistemindeki hücreler laboratuvar ortamında çoğaltıldı. Bu hücrelerden 90 milyar adedi hastaya enjekte edildi. BBC'ye konuşan Perkins, tümorun iki haftada tamamen yok olduğunu anlattı.