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Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den açıklaması

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: " ve ABD'nin Münbiç'te yol haritasında anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum"

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 12:39 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 12:58
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Türkiye açıklaması

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, " ve ABD'nin Münbiç'te yol haritasında anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

Washington'da görüşen ABD-Türkiye Dışişleri Bakanları Mike Pompeo ile Mevlüt Çavuşoğlu'nun onayladığı Münbiç yol haritasıyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliden açıklama gelmiş, "Anlaşmaya göre yönetime müdahil olan YPG kadrosu çekilecek ve gidecek, yerlerine de her iki tarafın üzerinde mutabık kalacağı yerel halktan kişiler gelecek" diye konuşmuştu.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Türkiye açıklaması
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