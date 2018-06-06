NATO'dan flaş Katar kararı!

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir NATO yetkilisi, Katar'ın savunma ittifakına tam üye olma talebini, "üyelik ABD ve Avrupa'ya açıktır" diyerek reddettiklerini duyurdu.

NATO yetkilisi karara gerekçe olarak kuruluşun 10.maddesini gösterdi. Washington anlaşmasının 10. maddesinde "Taraflar, oy birliği sağlayarak, herhangi bir Avrupa Devletini, ittifakın gelişmesini ve Kuzey Atlantik bölgesinin güvenliğini sağlamak üzere üyeliğe davet edebilir" deniliyor.

Açıklamayı yapan NATO yetkilisi, "Katar, NATO'nun değerli ve uzun süredir bir ortağıdır" dedi.

KATAR NATO'YA KATILMAK İSTEMİŞTİ

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, ülkesinin silahlanma kalitesi konusunda bölgedeki en önemli ülkelerden biri haline geldiğini belirterek, NATO'ya tam üye olmayı arzuladıklarını açıklamiştı.