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’dan ’da eğitime destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansi Başkanlığı () tarafından eğitim ve öğretimin daha sağlıklı yapılması amacıyla ’ın kuzey bölgesindeki Belh, Cevizcan ve Semengan vilayetlerinde 11 okula destek sağlandı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 11:37
TİKA’dan Afganistan’da eğitime destek

Eğitim alanında 'da birçok projeyi hayata geçiren , eğitim ve öğretimin daha sağlıklı yapılması amacıyla Afganistan'ın kuzey bölgesindeki Belh, Cevizcan ve Semengan vilayetlerinde 11 okula toplam bin 500 adet sıra temin etti. TİKA tarafından temin edilen öğrenci masa sıraları Belh, Cevizcan ve Semengan vilayetleri Eğitim Müdürlüklerine teslim edildi. Sıralar, Mezarı Şerif İstiklal Lisesinde düzenlenen törenle teslim edildi.

Belh Vilayeti Vali Yardımcısı Şicauddin Şuca, bir ülkenin kalkınması ve ilerlemesi konusunda eğitim ve öğretimin çok önemli rolü olduğunu belirtti. TİKA'nın Afganistan'da farklı alanlarda olduğu gibi özellikle eğitim alanında büyük desteği bulunduğunun altını çizen Şuca, Afgan halkının 'nin yaptığı yardımları unutmayacağını ve hep hatırlayacağını söyleyerek, TİKA'ya yapmış olduğu tüm desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay ise, Türkiye olarak Afgan halkının huzurlu, istikrarlı ve müreffeh bir geleceğe sahip olması yolunda çaba sarf ettiklerini ve Türkiye'nin eğitim, sağlık, yeniden imar ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında yoğunlaşan çalışmalarının Afgan halkının arzu ettiği müddetçe devam edeceğini kaydetti.

TİKA Mezar-ı Şerif Program Koordinatörü Zühtü Çal da, TİKA tarafından Afganistan'ın kuzey bölgesindeki üç vilayette 11 okula toplam bin 500 adet sıra desteği sağlandığını belirtti. TİKA'nın 58 ülkede 60 ofisinin bulunduğunu ve ofislerden üçünün Afganistan'da olduğunu belirten Çal, ''Bu geçmişten gelen dostluğumuzun bir göstergesidir'' dedi. Öğrenciler tarafından Türkçe ve Farsça şiirlerin okunduğu tören, yetkililer tarafından sınıfların gezilmesi ile sona erdi.

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TİKA’dan Afganistan’da eğitime destek
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