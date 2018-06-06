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Trump-Kim zirvesi için hazırlık toplantısı yapıldı

ABD Başkanı ile lideri Kim Jong-un'un 12 Haziran'da Singapur'da yapacağı zirvenin hazırlıkları sürüyor. haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, iki ülke heyetleri zirve için hazırlık çalışmaları yürütmek üzere Kuzey Kore ve Güney Kore sınırındaki 'nde bir kez daha bir araya geldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 16:32
Trump-Kim zirvesi için hazırlık toplantısı yapıldı

ABD Başkanı ile lideri Kim Jong-un'un 12 Haziran'da Singapur'da yapacağı zirvenin hazırlıkları sürüyor. haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, iki ülke heyetleri zirve için hazırlık çalışmaları yürütmek üzere Kuzey Kore ve Güney Kore sınırındaki 'nde bir kez daha bir araya geldi.

ABD'nin Filipinler Büyükelçisi ve eski nükleer müzakere temsilcisi Sung Kim ile Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Çoe Son-hui'nin başkanlık ettiği heyetler sabah saatlerinde görüşmelere başladı.

ZİRVE 12 HAZİRAN'DA

Tarafların görüşmede zirve gündeminin detaylarını şekillendirmesi bekleniyor. İki ülke çalışma heyetleri 27 Mayıs'tan bu yana aynı yerde 5 kez bir araya gelmişti. ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim 12 Haziran'da Singapur'da görüşecek.

Zirvede nükleer silahsızlanma ve güvenlik konuları masaya yatırılacak. Zirvenin 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olması öngörülüyor.

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Trump-Kim zirvesi için hazırlık toplantısı yapıldı
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