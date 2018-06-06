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Trump-Kim zirvesinin yeri belli oldu

, Başkanı Trump ile lideri Kim'in arasında yapılacak zirvenin Singapur'un 'ndaki Capella Otel'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 21:46 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 01:49
Trump-Kim zirvesinin yeri belli oldu

Sözcüsü Sarah Sanders, Başkanı ile lideri Kim Jong-un arasında 'da yapılacak zirveyle ilgili açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

Sanders, açıklamasında, "Başkan Trump ile lider Kim Jong-un arasındaki zirvenin mekanı, 'ndaki olacak. Değerli Singapurluların konukseverliğine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Sanders, dün Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde, Trump ile Kim arasında Singapur'da 12 Haziran'da yapılacak zirvenin yerel saatle sabah 09.00'da gerçekleştirileceğini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, 1 Haziran'da Kuzey Koreli üst düzey yetkili Kim Yong-çol ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim ile daha önce planlandığı gibi 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceğini söylemişti.

Singapur'daki tek bir zirvede her şeyin hallolacağını hiçbir zaman iddia etmediğini ifade eden Trump, "Bu bir süreç, zaman alacak. Asla tek bir görüşme demedim, bunu bir süreç olarak görüyoruz." şeklinde konuşmuştu.

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Trump-Kim zirvesinin yeri belli oldu
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