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Yanardağ ilan ettirdi

Guatemala’daki ’nda meydana gelen lar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69’a yükseldi. Ülkede ilan edildi

Giriş Tarihi: 6.6.2018
Yanardağ patlaması ulusal yas ilan ettirdi
ülkesi Guatemala'daki 'nda meydana gelen lar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi. Ulusal Adli Bilimler Enstitüsü Direktörü Fanuel Garcia, 17 kişinin kimliğinin belirlendiğini belirtti. Garcia, "Cesetlerin kimliklerini belirlemek çok zor. Çünkü ölenlerden bazılarının yüzleri, bazılarının parmak izleri yok. Kimlik tespiti için diğer yöntemlere başvurmak zorunda kalacağız. Mümkün olursa DNA örnekleri alacağız" dedi. Ülkede ilan edildi. Devlet Başkanı Jimmy Morales de felaket bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Kurtarma ekipleri, lavların arasında kalan en az 10 kişiyi helikopterlerle kurtardı.

Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı'nda pazar günü patlamalar olmuş ve püsküren lavlar, El Rodeo köyündeki evleri yok etmişti. Patlamalar sırasında çok sayıda kişinin yanarak öldüğü sanılıyor. Patlamalar sırasında yaralanan çok sayıda kişi tedavi altına alındı, 3 bin 200'den fazla kişi de güvenli bölgelere tahliye edildi. Patlamalardan 1.7 milyon kişi etkilendi.
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Yanardağ patlaması ulusal yas ilan ettirdi
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