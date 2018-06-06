Yunanistan’a sert FETÖ tepkisi

Ankara
, Yunanistan
'ın 15 Temmuz hain darbe girişiminde yer alan 8 firariyi serbest bırakarak, iltica hakkı tanımasına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı yazılı açıklamada "Yunanistan darbecilere güvenli mekan sağlayan ülke olduğunu net olarak ortaya koymuştur. Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden bir ülkenin, komşu ülkede demokrasiyi yıkmak için darbe girişiminde bulunan vatan hainlerini tahliye etmesi ne uluslararası hukukla ne de komşuluk hukukuyla bağdaşır" dedi.