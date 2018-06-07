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şirketler 'a hazırlanıyor

Rus şirketi Gazprom’un Başkan Yardımcısı Medvedev, " şirketler, ’dan gelecek olası doğalgaz için hazırlıklara başladılar." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 20:11
Avrupalı şirketler TürkAkım'a hazırlanıyor

Rus şirketi Gazprom'un Başkan Yardımcısı Alexander Medvedev, şirketlerin,'dan gelecek doğalgaz için hazırlıklara başladıklarını belirterek, "TürkAkım'da Avrupa'ya uzanacak hat için rotasını şimdilik istişare etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Medvedev, St. Petersburg'ta düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin TürkAkım projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

projesinde Avrupa'ya uzanacak ikinci hat için Bulgaristan'ın girişimlerde bulunduğunu anımsatan Medvedev, "Bence bu durum, Güney Akım projesini engelleyerek iptaline yol açan Bulgaristan'ın pişmanlığını gösteriyor. TürkAkım'da Avrupa'ya uzanacak hat için Bulgaristan rotasını şimdilik istişare etmiyoruz." diye konuştu.

Boru Hatları ve Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ile Gazprom arasında, TürkAkım'da Avrupa'ya uzanacak hattın kara kısmının inşaatı için gerekli protokolün imzalandığını hatırlatan Medvedev, "Projenin ikinci hattı için Avrupa'daki bazı doğalgaz taşıma sistemlerinin kapasite artırımına gitmesi gerekiyor. Avrupalı şirketler, TürkAkım'dan gelecek olası doğalgaz için hazırlıklara başladılar." ifadelerini kullandı.

Rus gazını 'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Projede ikinci hattın üzerinden 'ya veya Bulgaristan üzerinden 'a ulaştırılması, değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyor.

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Avrupalı şirketler TürkAkım'a hazırlanıyor
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