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'den 'a çağrısı

() i Antonio Guterres, 'a Afgan hükümetinin ilanını kabul etmesi çağrısı yaptı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterres'in Devlet Başkanı 'nin Taliban örgütüne karşı yürütülen savaşta geçici ateşkes ilan etmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 22:03 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 22:03
BM'den Taliban'a ateşkes çağrısı

Dujarric, ", 'a geçici e karşılık vermesi ve Devlet Başkanı Gani'nin doğrudan müzakerelere başlamaya yönelik barış önerisini kabul etmesi çağrısı yapıyor." dedi.

Sözcü Dujarric, 'nin Afganistan öncülüğündeki barış sürecini desteklemeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

RAMAZAN BAYRAMINI KAPSAYACAK ATEŞKES...

Afganistan Devlet Başkanı Gani, Taliban örgütüne karşı yürütülen savaşta geçici ateşkes ilan ettiklerini açıklamış ve güvenlik güçlerinden, Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde Taliban'a karşı operasyonlarını durdurmasını istemişti.

Ateşkesin 12 Haziran'da başlayıp, 19 Haziran'da sona ereceğini belirten Gani, Taliban dışındaki , Hakkani ve diğer terör örgütlerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirtmişti.

Afganistan'da Taliban rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez bir devlet başkanı tarafından ateşkes ilan ediliyor.

Taliban'dan ise ateşkese ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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BM'den Taliban'a ateşkes çağrısı
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