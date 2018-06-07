Boşanmasında etkili olan 6 kişiyi öldürdü

Eşinden
2010'da boşanan ve oğlunun velayetini kaybeden Dwight Laomn Jones, 96 saat içinde 6 kişiyi öldürdükten sonra intihar
etti. ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan Jones önce, karısının avukatının bürosunu basıp iki avukat yardımcısını öldürdü. Sonra ofisini bastığı psikologu, eski evlilik danışmanını ve bir çifti katletti. Polis
, perşembe başlayan cinayetlerin arasındaki bağı çözüp Jones'un kaldığı otele operasyon düzenleyince, 56 yaşındaki adam önce kendisini yakalamaya çalışan polislere ateş açtı, sonra da intihar ederek yaşamına son verdi.