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Boşanmasında etkili olan 6 kişiyi öldürdü

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Giriş Tarihi: 7.6.2018
Boşanmasında etkili olan 6 kişiyi öldürdü
Eşinden 2010'da boşanan ve oğlunun velayetini kaybeden Dwight Laomn Jones, 96 saat içinde 6 kişiyi öldürdükten sonra etti. ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan Jones önce, karısının avukatının bürosunu basıp iki avukat yardımcısını öldürdü. Sonra ofisini bastığı psikologu, eski evlilik danışmanını ve bir çifti katletti. , perşembe başlayan cinayetlerin arasındaki bağı çözüp Jones'un kaldığı otele operasyon düzenleyince, 56 yaşındaki adam önce kendisini yakalamaya çalışan polislere ateş açtı, sonra da intihar ederek yaşamına son verdi.
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